أخبار مصر | البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة.

وأوضح المجمع أنه انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.