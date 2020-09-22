شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المدن. شملت الحركة تكليف المهندس هاني محمد عبدالقوي، رئيسا لمدينة مصيف بلطيم، وجمال فهمي محمد عيد، رئيسا لمركز ومدينة مطوبس، ووائل فرج السيد مرزوق، رئيسا لمركز ومدينة فوه، والمهندسة عايدة عباس ماضي، رئيسا لمركز ومدينة دسوق، وهاني محمد يوسف أحمد، رئيسا لمدينة سيدي غازي، واللواء أحمد السنوسي عبدالله داوود، رئيسا لمركز ومدينة بلطيم، وعلي جميل علي فايق، رئيسا لمدينة برج البرلس، والمهندس محمد رجب إمام حسين، رئيسا لمدينة مسير. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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