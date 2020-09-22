شكرا لقرائتكم خبر عن قصص نجاح الشخصيات العربية والعالمية في كتاب جديد للإعلامي أحمد الجمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعاقدت دار الوطن للنشر والتوزيع مع الإعلامي أحمد الجمل على طباعة ونشر وتوزيع أول كتاب له الذي سيصدر خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم. و يروي الجمل في كتابه الجديد قصص كفاح ونجاح وصعود أبرز الشخصيات المصرية والعربية والعالمية وكيف كانت بداياتهم وكيف تغلبوا على العقبات والمعوقات التي واجهتهم خلال مسيرتهم العملية. حيث أكد أن الكتاب سيكون منارة نور وطاقة لكل الشباب المصري والعربي الباحث عن مفاتيح النجاح. يذكر أن أحمد الجمل يعمل كمقدم بقناة روسيا اليوم في قسمها الديجيتال أرت أونلاين بمقرها الرئيسي في موسكو منذ عام 2017 وتميز خلال هذه الفترة في نقل وتغطية أبرز الأحداث العربية والدولية، إضافة لتواجده بشكل دائم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وانستجرام يقدم من خلالها فيديوهات عن ريادة الأعمال والتحفيز والسفر وقصص نجاح مؤسسي أبرز الماركات العالمية حيث لاقت فيديوهاته نجاح وانتشار واسع بين فئة الشباب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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