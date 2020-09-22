شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة للقوائم الـ3 المتنافسة فى انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الأحزاب تحركاتها المكثفة، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب، المقررة نهاية أكتوبر المقبل، وظهرت ملامح القوائم الانتخابية التى ستخوض السباق البرلمانى على مقاعد القوائم المغلقة، إذ انتهت قائمة «من أجل مصر» التى تضم 12 حزبًا إلى جانب «تنسيقية شباب الأحزاب» من الأسماء التى سيتم الدفع بها، بعد سلسلة مشاورات يقودها حزب «مستقبل وطن». وتضم «من أجل مصر»، إلى جانب «مستقبل وطن»، أحزاب (حماة الوطن، مصر الحديثة، المصرى الديمقراطى، الشعب الجمهورى، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصرى، العدل، والمؤتمر)، فيما لم يتضح بعد الموقف النهائى لـ«الوفد»، إذ علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا تم مساء أمس الأول، بين ممثلى الأحزاب لمناقشة أزمة الحزب وموقفه من القائمة، خاصة بعد أن أرسلت الهيئة العليا له، خطابًا إلى الهيئة العامة للانتخابات، تبلغها بمشاركته على المقاعد الفردية وانسحابه من قائمة «من أجل مصر».

وتنافس قائمة «التيار الوطنى المصرى» التى يترأسها اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية السابق، بقوة خلال الانتخابات المقبلة، إذ أعلن فى بيان، أن التيار سيدفع بعناصر وطنية تمتلك الرغبة والنية، لتقديم أداء برلمانى فى صيغة برلمانية جامعة لتحقق دورا حقيقيا فى حفظ السلام الاجتماعى وتعزيز المشاركة المسؤولة، كاشفًا عن أنه يعتزم المشاركة بـ25 حزبًا و300 شخصية.

كما أعلن حزب «المحافظين» تحالفه مع أحزاب أخرى، أبرزها «الاتحاد» الذى يترأسه حسام بدراوى، و«المستقلين الجدد» الذى يترأسه الدكتور هشام عنانى، إلى جانب حزبى (العربى الناصرى، وحراس الثورة)، إذ أعلن بيانًا مشتركًا للتحالف الذى حمل اسم «الاختيار»، أمس، أنه يسعى إلى تقديم بديل برلمانى محترم يعمل لصالح تحقيق أغلبية برلمانية مؤثرة تتعهد بالتعاون داخل البرلمان على تحقيق إنجازات ينتظرها الشعب فى جميع الملفات التى تهمه.

إلى ذلك، واصلت لجان تلقى أوراق المرشحين فى المحافظات، أمس، استقبال أوراق راغبى الترشح، إذ بلغ عدد المرشحين المحتملين على المقاعد الفردية فى الإسكندرية، 166 مرشحًا، كما ارتفع إجمالى المتنافسين فى المنوفية، إلى 119 مرشّحًا، واستقبلت المحكمة الابتدائية بمدينة العريش فى شمال سيناء، أوراق 12 مرشّحًا بالدائرتين الأولى والثانية.

وفى كفرالشيخ، وصل عدد المرشحين إلى 102 مرشح، قدموا أوراقهم بلجنة تلقى الطلبات بمجمع محاكم المحافظة.

وفى المنيا، بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح، فحص 121 ملف ترشح، من حيث استيفاء الأوراق المطلوبة. كما بلغ إجمالى المرشحين للمقاعد الفردية فى الشرقية، 211 مرشحًا.

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ووصل إجمالى المتقدمين للانتخابات فى أسوان، إلى 45 مرشحا.