شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحا محتملا لـ«النواب» بقنا يوقعون الكشف الطبي.. و الإجمالي يرتفع لـ236 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بقنا أن 14 مرشحا محتملا لمجلس النواب بقنا، وقعوا الكشف الطبى، الاثنين، ليرتفع الاجمالى إلى 236 مرشحا محتملا. وأشار الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الكشف الطبى والتحاليل الطبية مستمرة حتى 26 سبتمبر الجارى، مؤكدا أن هناك عددا من المستشفيات المخصصة للكشف على المرشحين وفقا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المديرية لمكافحة فيروس كورونا، وهي مستشفيات نجع حمادي العام وقنا العام وقوص المركزي بما يحقق التوازن بين شمال وجنوب ووسط المحافظة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى فى القومسيون الطبي بقنا، وسيتم عمل التحاليل بالمعمل المشترك بمدينة قنا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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