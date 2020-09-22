شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء الأعمال المدنية للخط الرابع للمترو نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة بالهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم البدء في الأعمال المدنية للمرحلة من الخط الرابع لمترو الأنفاق «الملك الصالح- 6 أكتوبر» بشكل نهائي نهاية هذا العام، وذلك بعد الانتهاء من جميع التحويلات والتعارضات مع المسار.

وأضافت المصادر أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة والإدارة العامة للمرور على رفع جميع التعارضات في الشوارع الموازية لشارع الهرم، أثناء بدء العمل حتي لا يحدث اختناقات مرورية في الشارع وقت تنفيذ المشروع الذي يستغرق 3 سنوات.