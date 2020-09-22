شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لتجديد رخصة سيارتك «أونلاين»: «هتوصلك لحد البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توضح «المصرى اليوم» كيفية تجديد رخصة سيارتك «أونلاين»، عبر الموقع الالكترونى لوزارة الداخلية، على شبكة الإنترنت، أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع الوزارة الالكترونى، يُتاح للمواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية، واختيار الخدمات المًراد الحصول عليها، فضلاً عن تسديد الرسوم لهذه الخدمات من خلال خدمات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين التي قاموا بتسجيل حساباتهم على موقع الوزارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة أونلاين:

الخطوة الأولي:

يتم التسجيل في بوابة مرور مصر برقم الهاتف والرقم القومي.

الخطوة الثانية:

يجب الاستعلام على موقع المرور للتعرف على مخالفات السيارة المُراد تجديد رخصتها.

ثم تأتى خطوة الدفع أونلاين، وفي هذه الحالة، تحصل على شهادة المخالفات أو براءة الذمة التي تصلك خلال ٤٨ ساعة، على العنوان الذي ترغب استلامها عليه، اضغط هنا.

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الخطوة الثالثة:

قُم بالدخول على رابط التجديد أسفل الصفحة لموقع إدارة المرور، لكي تتمكن من تكملة اجراءات التجديد، وتختار مدة التجديد وذلك في حالة عدم وجود فحص، ثم تقوم باختيار خدمة التوصيل للمنزل، من خلال الضغط هنا.

ستصلك الرخصة لباب المنزل خلال يومين عمل مع مندوب، لكي يستلم منك الرخصة القديمة، ويُسلمك رخصتك الجديدة.