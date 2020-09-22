شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لتجديد رخصة سيارتك «أونلاين»: «هتوصلك لحد البيت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توضح «المصرى اليوم» كيفية تجديد رخصة سيارتك «أونلاين»، عبر الموقع الالكترونى لوزارة الداخلية، على شبكة الإنترنت، أو من خلال تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
ووفقًا لموقع الوزارة الالكترونى، يُتاح للمواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية، واختيار الخدمات المًراد الحصول عليها، فضلاً عن تسديد الرسوم لهذه الخدمات من خلال خدمات السداد الإلكتروني، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصري على عناوين المواطنين التي قاموا بتسجيل حساباتهم على موقع الوزارة.
خطوات تجديد رخصة السيارة أونلاين:
الخطوة الأولي:
يتم التسجيل في بوابة مرور مصر برقم الهاتف والرقم القومي.
الخطوة الثانية:
يجب الاستعلام على موقع المرور للتعرف على مخالفات السيارة المُراد تجديد رخصتها.
ثم تأتى خطوة الدفع أونلاين، وفي هذه الحالة، تحصل على شهادة المخالفات أو براءة الذمة التي تصلك خلال ٤٨ ساعة، على العنوان الذي ترغب استلامها عليه، اضغط هنا.
الخطوة الثالثة:
قُم بالدخول على رابط التجديد أسفل الصفحة لموقع إدارة المرور، لكي تتمكن من تكملة اجراءات التجديد، وتختار مدة التجديد وذلك في حالة عدم وجود فحص، ثم تقوم باختيار خدمة التوصيل للمنزل، من خلال الضغط هنا.
ستصلك الرخصة لباب المنزل خلال يومين عمل مع مندوب، لكي يستلم منك الرخصة القديمة، ويُسلمك رخصتك الجديدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر 3 خطوات لتجديد رخصة سيارتك «أونلاين»: «هتوصلك لحد البيت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.