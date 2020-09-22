شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الوطني المصري: تعدد القوائم يخدم العرس الديمقراطي والوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق مهدي، مؤسس التيار الوطني المصري ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إنه سعيد بوجود أكثر من قائمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى يكون هناك دافعا للشعب للنزول واختيار من يراه الأنسب والأمثل له.

وأكد مهدي أن تعدد القوائم يحرك المياه الراكدة ويرسخ مبادىء وقيم الديمقراطية ويحفظ صورة مصر داخليا وخارجيا.

وأعلن مهدي أنه يثق في أن الشعب المصري سيختار من يخدم الوطن والمواطن بعيدا عن المال السياسي التي ستهزمه رغبة ووعي الشعب المصري.