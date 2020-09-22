شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة أعمال «غرفة السياحة» تعقد اجتماعها الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة إدارة أعمال الغرفة إجتماعها الأول، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كل من ،نورا علي، كريم محسن، أحمد إبراهيم، هشام أمين ، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتوجيه الشكر إلي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على جهوده الدؤوبة والمخلصة للنهوض بصناعة السياحة وعلى ثقته في اختيار أعضاء اللجنة لإدارة الغرفة فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها القطاع السياحي.

كما وجهت اللجنه الشكر أيضا لمجلس الإدارة السابق برئاسة حسام الشاعر على المجهودات الكبيره و الملموسه في مختلف الملفات الهامه بالغرفة والتي اشادت بها لجنة إدارة الأعمال .

وتطرقت اللجنة لعدد من الموضوعات التي تخص أعمال ومن أهمها إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للطيران APJC لتكون كالتالى:

هشام امين عضو لجنة تسيير الأعمال رئيس اللجنة، أماني فؤاد شركة أكسيل ترافيل،محمد نوفل شركة أطلس ترافيل، آية الله فؤاد شركة بلو سكاي ترافيل، محمد نصير شركة استرا ترافيل، عبد العزيز محمود حافظ شركة جراند تورز، مع توجية الشكر للأعضاء السابقين في اللجنة.

كما تم الإبقاء على تشكيل مجالس إدارة فروع الغرفة كما هي مع تغيير المسمى الى لجان تسيير أعمال الفروع، فضلا عن استكمال ملف تطوير ميكنة كل أعمال وخدمات الغرفة مما ييسر ويسهل عمل الشركات، والبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع أرض 6 أكتوبر، والتأكيد على تقديم كامل الدعم لملف تطوير البوابة المصرية للعمرة.

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