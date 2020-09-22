شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: فيضان النيل مبشر والسد العالى آمن وحامى مصر ونتابعه ثانية بثانية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط ومبشر، ونسبة المياه سترتفع فى مناطق طرح النهر، مضيفًا أن الوزارة تتابع السد العالى ثانية بثانية، من أول وصول المياه حتى تصريفها، موضحًا: "السد العالى آمن وحامى مصر من الأخطار".

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وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامى سيد على، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة حذرت من قبل من التعدى بالبناء أو الردم على منطقة طرح النهر، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وأوضح، أنه تم التحذير من فترة من ارتفاع منسوب المياه والذى قد يغرق بعض الأماكن التى تعتبر حرم نهر النيل، وتم توجيه تحذير لـ13 محافظة على نهر النيل بهذا الشأن حتى لا يحدث أى ضرر.

وعن حجم التعديات على نهر النيل، قال: "حملة إنقاذ نهر النيل منذ 2015 حتى الآن أزالت 56 ألف حالة".