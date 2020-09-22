شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: زلزال بقوة 3.9 ريختر بالقرب من مدينة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جاد محمد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت مساء يوم الإثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.

وأوضح عميد معهد البحوث الفلكية، أن بيانات الهزة تضمنت، حدثت السادسة و56 دقيقة مساء اليوم، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 36.9633°N شمالا، وخط الطولE 30.6918° شرقا، وعلى عمق 75 كم.

وأضاف: "شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أية خسائر أو إصابات".