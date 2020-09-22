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فرنسا تعلن فرض إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية في إقليم رون الفرنسي عن فرض إجراءات جديدة اعتبارا من غد الثلاثاء، لاحتواء تفشى في جنوب البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تشمل القيود الجديدة إلغاء المعارض والفعاليات، سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة، فضلا عن منع بيع المشروبات الكحولية في ساعات الليل.

 

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 10569 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" يوم الأحد نزولا من عدد قياسي 13498 في اليوم السابق وبجانب عودة انتشار فيروس كورونا منذ إنهاء إجراءات العزل العام في مايو، يقول علماء الأوبئة إن الأعداد الأكبر للحالات ناتجة عن قفزة 6 أمثال في الفحوص منذ إتاحة الفحص دون أجر أو وصفة طبية.

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