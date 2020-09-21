شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيش عن الإجراءات الإحترازية في المقاهي والمحال غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت إدارة الرخص في حى العامرية ثان بالتفتيش على عدد من المقاهى والمحال العامة في منطقة العامرية غرب الاسكندرية والتفتيش على معصرة في قرية بغداد تدار بدون ترخيص وتم اغلاقها وتم المرور على مقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية .
و تم المرور على مقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية وتقوم بتقديم الشيشة لرواد المقهى وتم التحفظ على عدد 7 شيشة من مقاهى بقريه فلسطين وقريه العراق وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والاستمرار في الحملات .
يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير محافظ الإسكندرية بمتابعة مدى الإلتزام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية وبإشراف محمد هنداوى رئيس حى العامرية ثان بالرد السريع على شكاوى المواطنين
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