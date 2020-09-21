شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غداً الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الثلاثاء ( آخر أيام الصيف لهذا العام ) وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لغداً الثلاثاء .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 34 23 35 25 الاسكندرية 30 24 32 26 وادي النطرون 33 23 34 26 طنطا 33 23 34 26 شبين الكوم 34 23 35 26 دمنهور 32 24 34 27 بلطيم 30 25 32 27 مطروح 29 22 31 25 السلوم 28 22 30 25 سيوة 32 23 33 25 بورسعيد 30 26 32 28 دمياط 30 25 32 28 الزقازيق 34 23 35 26 المنصورة 33 23 35 25 الإسماعيلية 35 22 37 25 السويس 34 23 36 26 العريش 32 22 33 24 رفح 31 22 33 24 رأس سدر 35 25 37 28 نخل 35 20 36 22 نويبع 37 Advertisements 28 40 31 طابا 34 27 36 29 كاترين 30 20 32 22 الطور 33 27 35 29 شرم الشيخ 39 30 41 33 الغردقة 38 28 40 30 مرسى علم 37 28 40 30 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 36 24 37 25 المنيا 37 23 38 24 أسيوط 38 22 39 23 سوهاج 39 24 40 25 قنا 42 26 43 27 الأقصر 43 27 44 28 أسوان 43 28 44 28 ادفو 44 28 44 28 أبوسمبل 42 28 43 29 الوادي الجديد 41 27 42 28 شلاتين 38 26 40 27 أبورماد 37 27 39 29 حلايب 34 27 36 29 رأس حدربة 34 28 36 30