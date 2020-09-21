شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأبنية التعليمية بمطروح: صيانة وتطوير 14 مدرسة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن سلامه مدير هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، إنه جارى اعمال صيانة وتطوير 14 مشروعا منها إنهاء أعمال تطوير وصيانة مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومدرسة محمد خليل بالضبعة بتكلفة 900 ألف جنيه.

وأشار مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح إلى انه جارى الاعداد حاليا لافتتاح عدد من تلك المدارس قبل بدء العام الدراسى، بالاضافة إلى مدرسة ابن سيناء التجريبية المتميزة للغات بمنطقة علم الروم مرسى مطروح.

تأتى هذه الاستعدادات على قدم وساق بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بمطروح وبالتنسيق مع ديوان عام المحافظة للظهور بمظهر لائق مع بداية العام الدراسى الجديد ويكون الجميع مستعدين لاستقبال العام التعليمى الجديد بمطروح .