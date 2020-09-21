شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «طاقة نور لبكره» توزع 249 نظارة طبية على أهالي «جزيرة شندويل» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وزعت القافلة الطبية المجانية «طاقة نور لبكرة» لمكافحة مسببات العمى بقرية «جزيرة شندويل» بمركز سوهاج، والتى جاءت ضمن مبادرة «رد الجميل»، 249 نظارة طبية بالمجان لأهالى القرية، بعد المتابعة وعمل الكشوف والفحوص الطبية اللازمة لهم. وقال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن القافلة جاءت ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم مجموعة من الخدمات والمساعدات الطبية بالقرية، وتوقيع الكشف الطبى على العيون، وتقديم الأدوية والنظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للشبكية بالمجان، لافتا إلى أن القافلة ضمت مجموعة من أشهر أطباء العيون في مصر، واستفاد منها ما يقرب من ألف مواطن من أهالى القرية، حيث جرت الكشوف عليهم لمكافحة مسببات العمى، وتجفيف منابع الإعاقة، وتوزيع الأدوية على من يثبت طبيا احتياجه لها، وإجراء العمليات الجراحية للشبكية، وعمل النظارات الطبية بالمجان دون تحمل المواطنين أية أعباء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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