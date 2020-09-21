شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يستقبل «الشاعر» ويتلقى مقترح ميكنة «التصاريح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الاثنين الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، وذلك للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

وقد حرص الدكتور خالد العناني على توجيه الشكر لحسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة حيث إنهم عملوا فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

وخلال اللقاء استعرض حسام الشاعر للدكتور خالد العناني مقترحا عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية، والذى كان قد تقدم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة.

من جانبه، رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدا له على ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحي.