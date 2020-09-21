شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة شمال سيناء، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظة شمال سيناء، واللواء أشرف ربيع، مدير أمن شمال سيناء .

وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لعدد من الطلبات التي عرضها المحافظ بما يدفع نحو استكمال المشروعات وخدمة أهالي شمال سيناء، وخاصة التي تتعلق بتوصيل المرافق لعدد من المشروعات والانتهاء من الأعمال المنفذة بها، وكذا حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة والتنمية.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من 2018 – 2020، بواقع 146 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه، في القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

ولفت المحافظ إلى أنه خلال الفترة من 2018 – 2020، تم إنشاء 2608 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 400 مليون جنيه، في كل من العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل، وفي قطاع الإسكان أيضا تمت إعادة تأهيل 26 عمارة بحي المساعيد بمدينة العريش، أمّا فيما يتعلق بقطاع المرافق فقد تم الانتهاء بالكامل من مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه العريش، بتكلفة 866 مليون جنيه، وكذا تم الانتهاء من مشروع تطوير رافع الصفا (ضمن مشروع التطوير القديم)، بقيمة 50 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ عام 2013 تم الانتهاء من وجار تنفيذ إنشاء 8 محطات تحلية مياه البحر بتكلفة 565 مليون جنيه، منها 4 مشروعات ممولة من الموازنة العامة للدولة وهي محطات: مدينة رفح بقدرة65000م3/يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بأبوشنار برفح بطاقة 5000م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 1بقدرة 5000 م3/يوم، ومحطة تحلية السكادرة 2.

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه كذلك تم الانتهاء وجار العمل على 12 مشروعا لتوصيل المياه للمحافظة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بتكلفة نحو 37 مليون دولار، تشمل تصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5000م3/يوم بمنطقة الريسة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 250 م3 / يوم بأبوالجلود، ورفع كفاءة وتطوير محطة تحلية مياه الآبار بالحسنة، وحفر بئرين عميقين بالحسنة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحليه مياه الآبار بطاقة 500 م3 / يوم للواحدة بقرية القسيمة، وتصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 200 م3/يوم بقرى صدر الحيطان، وحفر وإنشاء بئرين عميقين بالقسيمة والمنبطح، وحفر وإنشاء بئر بمنطقة نخل، وإنشاء عدد 4 آبار عميقة بوسط سيناء، وإقامة خزانات مياه أرضية ببئر العبدورمانة سعة 2000م3، وإنشاء خزان مياه أرضية بالحسنة سعة 400، 700م3.

وفيما يتعلق بموقف محطات محولات الكهرباء بالمحافظة، نوّه المحافظ إلى أن إجمالي الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بلغت 650 مليون ك/س، من خلال 12 محطة هي: القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية.

أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد أوضح أنه منذ عام 2014 تم ضخ استثمارات بقيمة 604.5 مليون جنيه في 5 مشروعات تم الانتهاء من معظمها بنسبة 100%، وتضم هذه المشروعات: تطوير مستشفيات العريش العام، ورفح المركزي، وبئر العبد، ونخل المركزي، فضلا عن مشروع إنشاء مخزن للأدوية، ووفقا لما تم عرضه المحافظ، فإن محافظة شمال سيناء يوجد بها مستشفى عام بالعريش، و4 مستشفيات في بئر العبدورفح والشيخ زويد ونخل، كما يوجد بها 74 وحدة صحية.

كما تطرق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إلى أن المحافظة تضم 71 مركز شباب و20 نادياً رياضياً، ومدينة شبابية، وصالة مغطاة، ونزل للشباب، لافتا إلى أنه في 2017 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون، والتي أسهمت في توفير ملاعب متعددة ومناسبة لإقامة البطولات الرياضية داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريراً عن مشروع البنية التحتية لتطوير التعليم الثانوي، فيما يتعلق بما تم إنجازه في إدخال البنية التكنولوجية في المدارس، كما عرض إجمالي أعداد الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمحافظة خلال العام 2020-2021، ونسبة المعلمين للطلبة، وكثافة الطلاب بالفصول في كل مرحلة.

كما استعرض محافظ شمال سيناء موقف التنفيذ في قطاع المشروعات الخدمية، ومنها سوق الجملة الذي يتم تنفيذه بالمدخل الغربي بمدينة العريش على تقاطع الطريق الساحلي لخدمة أهالي المدينة.

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كما يشهد قطاع المشروعات الخدمية تطوير ميادين مدينة العريش، والذي يشملُ ميادين: السادات، النصر، وبنك القاهرة، والشهداء، وشهداء كتيبة 103 صاعقة، ويشمل المشروع التطوير الشامل لتلك الميادين، وتجميلها بصورة حضارية، من حيث الأرصفة، وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وري النباتات، وأعمال الإنارة والتجميل والكهرباء، وأعمال التشجير والحماية اللازمة، وأعمال الرصف الكامل.

كما عرض مشروع منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد بالعريش، على مساحة 6750 م2، ويستهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى هذه المنطقة وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحد من الانتشار العشوائي للصناعات الصغيرة داخل الوحدات السكنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبرى. وقد تم تقسيم المنطقة إلى 3 مراحل، تم ترفيق المرحلة الأولى، وسيتم استكمال ترفيق المرحلة الثانية، وجار تخطيط المرحلة الثالثة حالياً، وسيتم توزيع المنطقة إلى قطاعات بحسب الأنشطة والصناعات إلى قطاعات: النجارة، والحدادة والألوميتال، والميكانيكا، والسمكرة والدوكو، والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية، والرخام والطوب والبلاط.

وعرض محافظ شمال سيناء موقف تنفيذ التجمعات البدوية، ومن بينها التجمعات التنموية الممولة من الصناديق العربية بواقع 11 تجمعاً بالعديد من من مناطق شمال سيناء، هذا إلى جانب مشروعات التنمية المتكاملة التي تجري فوق ربوع المحافظة، ومنها مشروعات المزارع التنموية، بإجمالي 13 تجمعاً، من بينها مزارع سمكية، وزراعة الصوب، وزاعات الخضار المكشوف.

كما عرض المحافظ موقف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الأخرى في محافظة شمال سيناء، ومنها إنشاء مدينة رفح الجديدة، كمجتمع حضاري عمراني جديد، لتضم 626 عمارة سكنية، بإجمالي 10016 وحدة سكنية، ومنطقة خدمات مركزية، و400 منزل بدوي، وتتضمن الخدمات مستشفى مركزياً سعة 50 سرير، وناديا رياضيا، وسوقا تجاريا، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومطافئ، ومجمع مدارس أساسي وفني، ووحدة إنتاج خبز. كما تضمنت المشروعات تطوير ميناء العريش البحري، بمساحة 374.46 فداناً، ويقع على بعد 500 متر من الطريق الدولي رفح / العريش.

واستعرض المحافظ مشروع إنشاء مدينة «سلام» شرق بورسعيد الجديدة والتي تستوعب 1.15 مليون نسمة، وفي المرحلة الأولى سيتم إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعي، و4889 وحدة إسكان متميز( فيلا- شاليه)، فضلا عن شبكات المرافق والطرق، كما عرض مشروع إنشاء مدينة بئر العبدالجديدة على مساحة 2261 فدان وعدد وحدات سكنية 16594 وحدة، تتراوح مساحتها بين 100 و150 م2، فضلا عن وحدات للإسكان البدوي، ويبلغ إجمالي مسطح الأراضي الاستثمارية 543 فداناً.

وبالنسبة لإجمالي المشروعات التي تم تمويلها من خلال برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات، فقد بلغ عددها 228 مشروعاً، تم تمويلها بقيمة تقترب من 10.9 مليون جنيه، عمل بها 450 فرداً.