شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه بياضية الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن، سكرتير قرية البغدادي، وعبد الشافى، مدير ادارة مياه البياضية، بدفع فرقة لإصلاح هبوط أرضى، بعد ورود بلاغ بالواقعة، وإخطار غرفة عمليات المحافظة، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه ٤ بوصة تمر بالطريق.

وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار إصلاح العطل الآن.

ووجهت رئاسة مدينة البياضية الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لإصلاح أى مشكلات طارئة، كما تقدم رئاسة المدينة اعتذارها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة لحين إصلاح العطل الذى تقوم الشركات على إصلاحه فى أقرب وقت.