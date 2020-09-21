شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه بياضية الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام وكيل الوزارة محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية، يرافقه محمد حسن، سكرتير قرية البغدادي، وعبد الشافى، مدير ادارة مياه البياضية، بدفع فرقة لإصلاح هبوط أرضى، بعد ورود بلاغ بالواقعة، وإخطار غرفة عمليات المحافظة، حيث تبين وجود كسر فى ماسورة مياه ٤ بوصة تمر بالطريق.
وتم التواصل مع المهندس يحيى عبد الرشيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى قام على الفور بدفع الشركة القائمة بالعمل بجوار خط المياه والمعدات اللازمة للكشف عن المواسير، وجار إصلاح العطل الآن.
ووجهت رئاسة مدينة البياضية الشكر لتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على إصلاح العطل فى أقرب وقت والعمل كفريق متعاون لإصلاح أى مشكلات طارئة، كما تقدم رئاسة المدينة اعتذارها لأهالي المنطقة لقطع المياه لفترة وجيزة لحين إصلاح العطل الذى تقوم الشركات على إصلاحه فى أقرب وقت.
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