شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ عن فيضان النيل: «نحن في أمان.. وأعددنا خطه لمواجهة أي أخطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع إعلان بعض المحافظات حالة الطواريء بسبب فيضان النيل، وما تردد عن مخاطر من فيضانات محتملة خلال الأيام القادمة؛ أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة في أمان.

وقال، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الحمد لله نحن في أمان، وما يتردد مبالغ فيه، خاصة أن محافظتنا في نهاية فرع رشيد الذي يبدأ من أسوان، وفي حالة أية فيضانات محتمله لا قدر الله سنعلم بها قبل أن تصل إلينا، وسنتعامل معها قبل أن تصل إلينا».

وأضاف: «رغم ذلك فجميع المحافظات المطلة على فرع رشيد والنيل أعدت خطه لمواجهة أية إحتمالات للفيضانات، ويتم ذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزه المعنية، كما أن مسؤولي الري يتابعون منسوب النيل أولا بأول، وهناك متابعة مستمره لمواجهة أية أخطار لا قدر الله».

وتاببع: «أطمئن أبناء المحافظة بأن الأمور طبيعية ولا توجد أي مخاطر،ونحن مستعدون بخطط معده مسبقًا».