شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل الدولية حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية، بصندوق تطوير التعليم (التابع لمجلس الوزراء)، عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2020-2021، بالأماكن الشاغرة بها إلكترونيا.
وقالت الوحدة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الاماكن الشاعرة موجودة في الفروع الاتية:
فرع بورسعيد الصف الأول الإبتدائى، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
فرع المنيا الصف الثانى برياض الأطفال، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
فرع قنا الصف الثانى برياض الأطفال، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
وأوضحت الوحدة أن باب التحويلات سيظل مفتوحا حتى السبت الموافق 26/9/2020.
وتتمثل شروط الالتحاق بمدارس النيل المصرية أن يكون الطالب سليمًا من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الاعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة، وأن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونًا (يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل).
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