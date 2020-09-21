شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل الدولية حتى السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وحدة شهادة النيل الدولية، بصندوق تطوير التعليم (التابع لمجلس الوزراء)، عن فتح باب التحويلات لمدارس النيل المصرية للعام الدراسى 2020-2021، بالأماكن الشاغرة بها إلكترونيا.

وقالت الوحدة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الاماكن الشاعرة موجودة في الفروع الاتية:

فرع بورسعيد الصف الأول الإبتدائى، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

فرع المنيا الصف الثانى برياض الأطفال، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

فرع قنا الصف الثانى برياض الأطفال، رابط التقديم: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

وأوضحت الوحدة أن باب التحويلات سيظل مفتوحا حتى السبت الموافق 26/9/2020.

Advertisements

وتتمثل شروط الالتحاق بمدارس النيل المصرية أن يكون الطالب سليمًا من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الاعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة، وأن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلًا على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونًا (يجب تقديم ما يثبت الوصاية القانونية على الطفل).