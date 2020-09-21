شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير مول «سي ستار سكوير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، سير العمل في تطوير مول سي ستار سكوير بشارع عاطف السادات، يرافقة العميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، والقائمين على أعمال التطوير.

ووجه المحافظ خلال جولته، بسرعة الانتهاء من تطوير المول ورفع كفاءته، مشددا على أن يكون التطوير بشكل جمالي يليق بالموقع الذي يتواجد به، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق التي تمثل جذب سياحي بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير التي تحدث بعدد من المنشآت والمناطق الحيوية تأتى في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الأماكن التي تعتبر واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام أبناء المحافظة وزائريها خاصة مع الاهتمام الحالي برفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية والطرق.

وتشمل أعمال التطوير عمل «لاند سكيب» للمنطقة بشكل جمالي، بالإضافة إلى مسطحات خضراء وسلالم كهربائية واعمال المرافق إلى جانب تصميم اكشاك بشكل جمالي.