شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.
ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
الطلاب بالصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي: 300 جنيه.
والطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي 200 جنيه.
والطلاب من الصف الأول الثانوي حتى الثالث ثانوي: 500 جنيه.
وطلاب صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.
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