شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تدريبية لتنمية مهارات 128 إخصائيًا بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أولى فعاليات ورش العمل التدريبية لتنمية مهارات ١٢٨ إخصائيا بمختلف إدارات رعاية الشباب بالجامعة، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد رئيس جامعة سوهاج- في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدت بحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وصبري محمد إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية، وأماني عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ولفيف من إخصائي رعاية الشباب بالجامعة- على ضرورة الاهتمام بمحورين: الأول يتعلق بالاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وفق الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، والثاني يختص بالالتزام بمواعيد محددة للاستفادة من البحوث الاجتماعية للطلاب خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ بحد أقصى.

وأشاد عزيز بدور إدارة رعاية الشباب، والتي تمثل صورة الجامعة أمام المجتمع والجامعات المصرية، وذلك من خلال إبراز مشاركاتها في كافة الأنشطة الطلابية المحلية والقمية، مناشداً جميع القائمين على العمل بإدارات رعاية الشباب بضرورة الإستفادة من طاقات وإمكانيات الطلاب، وابتكار مبادرات وأنشطة غير تقليدية يتم تتفيذها من خلال التباعد الإجتماعي حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وقال صبري محمد إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب، إن الورشة تعد الأولى من نوعها وتنقسم إلى عدد من الجلسات، منها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بإدارات رعاية الشباب، وآليات وضع الخطط المقترحة للأنشطة الطلابية، وآليات العمل بصندوق التكافل الاجتماعي والفئات المستهدفة، والاتحادات الطلابية، والدورة المستندية للمستند المالي للنشاط، وتفعيل الأنشطة الطلابية «أون لاين»، ومقترحات تطوير واستحداث أنشطة فعالة وغير تقليدية، لافتا إلى أن الورشة تستمر في الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ سبتمبر الجاري ويشارك فيها ٦٨ متدربا، وفى نهاية الورشة سيحصل كل متدرب على شهادة اجتياز دورة في مجال التخصص.