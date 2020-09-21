السيسي ومحمد بن زايد يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال استعراض بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس والشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تعد احد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
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