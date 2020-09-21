شكرا لقرائتكم خبر عن الماكياج وعصا السيلفى والشيكولاتة.. آخر تحديث للسلع الخاضعة أو المعفاه من الجمارك (القائمة المُحدثة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تُقدم «المصرى اليوم» قائمة بالسلع الخاضعة أو المعفاه من الجمارك وفقًا لما نشرته صفحة «مصلحة الجمارك المصرية» عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: أولا: السلع المعفاه من الضرائب: - الاسمدة ( نيتروجينية- فوسفاتية- بوتاسية) معفاه من الجمارك مع تكبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - ماكينات الخياطة الصناعية معفاه من الجمارك مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الهاتف الأرضى أو اللاسلكى معفى من الجمارك مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الآلات الحاسبة بكل أنواعها معفاه من الجمارك مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة ثانيأ: السلع المعفاه من الـ 14 بالمائة من القيمة المضافة: - الكتب تخضع لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية ومعفاه ضريبة القيمة المضافة - نظارات النظر والعدسات اللاصقة المصححة للابصار تخضع لـ 10 بالمائة ضريبة جمركية ومعفاه من ضريبة القيمة المضافة. ثالثاُ: القائمة الكاملة لباقى السلع الخاضعة للجمارك والقيمة المضافة: [image:2:center] - الكمبيوتر واللابتوب والايباد والماوس والكيبورد مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الرامات والبروسيسور ومراوح الكمبيوتر مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - طابعة كمبيوتر ملونة وعبوات الاحبار مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - نظارة الواقع الافتراضى (VR) بقيمة 10 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - حامل الكاميرا وعصا السيلفى بقيمة 20 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الموبايل معفى من الجمارك مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - سماعات اذن صغيرة بدون موبايل بقيمة 30 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الأثاث الخشبى بقيمة 60 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - أصناف ومعدات الرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز خاضعة لـ 5% ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - العطور والماكياح ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر خاضعة لـ 45 بالمائة ضريبة جمركية، فضلا عن تطبيق 14 بالمائة ضريبة قيمة مضافة و8 بالمائة ضريبة جدول - العدسات اللاصقة وأجهزة وزن الأشخاص خاضعة لـ 10 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة Advertisements - ماكينات الخياطة الصناعية معفاه من الجمارك مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الآلات وأجهزة التغليف خاضعة لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الشيكولاتة خاضعة لـ 40 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - اكسسوارات حريمى خاضعة لـ 60 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - البلايستيشن خاضع لـ 60 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - مكسبات الطعم والرائحة خاضعة لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - ماكينة صنع الكمامات خاضعة لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - نظارات السباحة وغيرها للأغراض الرياضية والواقية خاضعة لـ 10 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - أحواض السباحة القابلة للطى ( قابلة للفك والتركيب) وتستخدم خارج المنزل بالحدائق الخاصة خاضعة لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - نظارات الشمس الغير مصححة للأبصار خاضعة لـ 40 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - الميكرويف والخلاط خاضع لـ 60 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - المقصات ونصالها خاضعة لـ 20 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - ساعات اليد والجيب والمنبه والحائط خاضعة لـ 30 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - أزميل خاضع لـ 5 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 بالمائة ضريبة القيمة المضافة - المناشير اليدوية خاضعة لـ 2 بالمائة ضريبة جمركية مع تطبيق 14 ضريبة القيمة المضافة يُذكر أن تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، بابا بعنوان «الإعفاءات الجمركية» يتناول تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذي كان مقررا لها بقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986، وشمل هذا الباب إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الادارية، بغرض الاستعمال الرسمى. الوضع في مصر

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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