شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار «العلمية لطلاب الجامعة المصرية الروسية» كأحد أفضل 5 جمعيات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية في مدينة بدر، أنه تم تقييم الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بـ«الجامعة المصرية الروسية» كواحدة من أفضل خمس جمعيات علمية على مستوى الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة الذي يتضمن (34) جمعية علمية وذلك للعام (٢٠١٩ -٢٠٢٠) .

أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الجمعية حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمعيات العلمية لـ«الاتحاد المصرى لطلاب الصيادلة» بجامعات مصر لعدد أكياس الدم التي جمعتها من المتبرعين، حيث جمعت (٤٠٧) أكياس دم بجانب تقديم التوعية لـ(٤٩١٠) مواطنين داخل الجامعة وخارجها أثناء حملات التبرع بالدم التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى في (٢٠٣٠) .

أوضح الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، أن الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية تأسست عام (2008)، وتقدم إدارة الجامعة كافة سبل الدعم للجمعية منذ ذلك الحين، وتضم الجمعية مجموعة كبيرة من الطلاب المتميزين علمياً وأخلاقياً تحت إشراف الدكتورة أمنية عزت، أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بكلية الصيدلة.. مشيراً إلى أن الجمعية تتخذ شعار «معًا نحقق الكثير»، نبراساً لها يُرشدها في تحقيق الإنجازات.

أكد رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن «الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة»، يعد أكبر كيان طلابى في جميع كليات الصيدلة ويوجد في (٣٧) جامعة داخل مصر، ويضم ما يقرب من (٥٠٠٠) طالب وطالبة بكليات الصيدلة في الجامعات.. مضيفاً أنه تابع للاتحاد الدولى لطلاب الصيدلة، وهدفه نشر الوعى الصحى في المجتمع، والإرتقاء بمستوى الطالب الصيدلى ليجعله مؤهلاً لسوق العمل وفتح آفاق عقله في مجالات عديدة.

أشار الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، إلى أن من ضمن الإنجازات التي قدمتها الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بـ«الجامعة المصرية الروسية» لتوعية المجتمع وتأهيل طلاب صيدلة بالجامعة المصرية الروسية لسوق العمل لهذا العام:

▪ أقامت مشروع «فُوكَس» بالفصل الدراسى الأول الذي يعمل على تأهيل طلبة الصيدلة لسوق العمل من خلال ممارسة حقيقية لبعض مجالات صيدلة.

▪ استضافت مؤتمر «خطوة على الطريق» لعامه الثانى عشر في عطلة منتصف العام والذى يهدف لتدريب وتنمية طلاب الصيدلة في المجالات العلمية واكتساب المهارات المختلفة، وحضره أكثر من (٣٠٠) طالب وطالبة بمقر الجامعة المصرية الروسية.

▪ كما تم إستغلال فترة تعليق الدراسة لظروف وباء كوفيد-19 لدعم الطلاب حيث قدمت أكثر من (١٥) محاضرة علمية ومهارات مختلفة أونلاين، وقدمها نخبة متميزة من الأساتذة في مجالاتهم.

▪ شاركت الجمعية في حضور الكونجرس السنوى الذي يعقده الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بـ«جامعة أسيوط»، حيث مثّل الجمعية ثمانية من طلاب كلية الصيدلة بـ«الجامعة المصرية الروسية».

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▪ شاركت في مشروع التبادل الطلابى واستضافت طالبتين من «إندونيسيا» لمدة شهر كامل بغرض تبادل التعليم وثقافات الدول المختلفة، كما شاركت في حملات ترويجية للسياحة في «مصر» من خلال ذلك المشروع الذي يُعقد سنوياً.

▪ أقيمت انتخابات الإتحاد المصرى لطلاب الصيدلة لعام (٢٠٢٠-٢٠٢١) الأيام الماضية وترشحت «إيلارية ماهر» من الجمعية العلمية لـ«الجامعة المصرية الروسية» لمنصب مسؤول التبادل الطلابى، وتم اختيارها كمسئول لمنصب التبادل الطلابى بالاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة.

الجدير بالذكر، أن المركز الإقليمى لنقل الدم بالإسماعيلية قام بتقديم شهادة تقدير للدكتور شريف فخرى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، ووجه له الشكر ولجميع العاملين بالجامعة والطلاب لما يقومون به من مجهود عظيم وبنّاء، والمساهمة الفعالة في حملات التبرع بالدم للعام الدراسى الماضى (2019-2020)، وقدم المركز شهادة تقدير للأستاذة الدكتورة هناء عبدالرحمن وكيل كلية الصيدلة لخدمة المجتمع، ورائد الأنشطة الطلابية بالجامعة، وطلاب الجمعية العلمية بـ«كلية الصيدلة» بالجامعة المصرية الروسية؛ لدورهم الفعّال في خدمة المجتمع والمساهمة في توفير دم آمن لحالات الطوارئ بمنطقتى «القناه- سيناء» .