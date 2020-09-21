شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الإدارات التعليمية الجدد بالإسكندرية يناقشون الاستعدادات للعام الدراسي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص مديرو الإدارات التعليمية الجدد في الإسكندرية علي اجراء جولات تفقدية للمباني ولقاء العاملين في اول يوم لتولي المسئولية الإثنين.

وتفقد شريف فتحي مدير عام ادارة المنتزة التعليمية مبني ديوان الإدارة يرافقه امجد عاطف وكيل الادارة وقيادات الإدارة حيث تم المرور وزيارة جميع مكاتب ديوان الإدارة كما حرص مدير الادارة الجديد علي مقابلة جميع العاملين بالإدارة وتفقد سير العمل.

وقدم العاملين بالإدارة التهنئة له لتولي منصب مدير عام الإدارة كما وجه الشكر لجميع العاملين بالإدارة لما يقدموه في خدمة ابنائنا الطلاب ووجه الشكر للدكتور سامي فضل دياب مدير عام الإدارة السابق لما قدمه من جهد في خدمة إدارة المنتزه التعليمية.

كما قامت همت ابو كيلة مدير عام ادارة شرق التعليمية الجديدة بجولة داخل مبني الإدارة وعقدت اجتماع بجميع المراحل التعليمية والاتصال السياسي والتوجيه ووجهت بحل مشاكل اولياء الامور وإعطاء التعليمات بالمتابعة يوميا للمدارس مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للإستعداد للعام الدراسي الجديد.

ورافقت مدير الإدارة اثناء الزيارة منى الكومى مديرة العلاقات العامة وبراهيم عبد الفتاح مدير الخدمات الداخلية بمبنى محرم بك ومحمد مرزق مدير امن الادارة.

وأجرت نادية فتحي مدير عام ادارة غرب الإسكندرية التعليمية الجديدة جولة بمبني الإدارة واستهلت اول ايامها باجتماع مع قيادات الادارة ومقابلة العاملين للتعرف علي مشاكلهم ودراسة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اعتمد حركة تنقلات بالإدارات التعليمية، وجاءت كالآتي: تجديد الثقة في عبد العاطي التمساح كمديرا لإدارة الجمرك التعليمية ونقل شريف فتحي من إدارة العامرية إلى إدارة المنتزه وتعيين خلفاً له هشام عبد الوهاب وتعيين محمد الرفاعي مديرا لإدارة برج العرب التعليمية ونقل نادية فتحي من إدارة العجمي إلى إدارة غرب التعليمية وتعيين علا سليمان مديرا لإدارة وسط التعليمية ونقل همت أبو كليلة من إدارة غرب التعليمية إلى إدارة شرق الإسكندرية وتعيين رحاب محمد مديراً لإدارة العجمي.

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة

مديرو الإدارات التعليمية الجدد يتفقدون المباني ويبحثون استعدادات الدراسة