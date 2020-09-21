شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم «الكهرباء» ينفي تحديد مقابل لاستخدام الطاقة الشمسية أعلى المنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ما ورد في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.

وقال الجهاز، في بيان له مساء الاثنين، إن إتاحة الدولة للمواطنين دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية تأتي في إطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس وذلك كتوجه عام للدولة نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة.

وحرصا على توفير الطاقة الكهربية للكافة على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسة الأعباء الواقعية لهذا الدمج على كافة فئات المستهلكين.

وأكد الجهاز وحماية المستهلك الحرص الكامل على مصلحة المواطنين، مشددا على التزامه بواجباته تجاه الوطن في طريق التنمية والتقدم.