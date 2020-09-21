شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفيروسات: مصر أول من استخدم الكورتيزون فى علاج الحالات الحرجة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه لابد من التعايش مع فيروس كورونا، وسيستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن العالم كله بدأ في تطبيق إجراءات تعايش، مع تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة والمتمثلة في التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، موضحا أنه حدث نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة مع قلة أعداد الإصابات، وهو أمر غير صحيح، خاصة وإنه من شهر واحد فقط، كان الجميع ملتزم بالإجراءات.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "مازلنا في الموجة الأولى، والفيروس موجود في المجتمع ولكنه فيروس ضعيف، وشدة الإصابات ضعيفة للغاية، ولا أتوقع أن نصل في وقت قريب لصفر إصابات، ولكن نتوقع أن نصل إلى صفر وفيات بالفيروس، وأكثر من 90% من الحالات تأتي ضعيفة للغاية، وتتراوح الأعراض ما بين نزلة معوية وإسهال وسخونية بسيطة".

وقال: "الفرق الصحية أصبحت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الجائحة اكتسبوها الفترة الماضية، ومن ضمن الأدوية الهامة التي يتم استعمالها في الحالات المصابة بأعراض كبيرة هو الكورتيزون، وهو قد ينقذ حياة المريض في بعض الأوقات، وأكثر الدول الغربية كانت تمنع استخدام الكورتيزون، ومصر من أول يوم تستخدم مع الحالات الشديدة الكورتيزون".

وأضاف: "الخوف كله في الشتاء من الإصابة بالأنفلونزا مع كورونا، وقد يؤدي ذلك لأعراض شديدة للغاية وتمثل خطورة على الحالات المصابة، ولابد من الحصول على لقاح الأنفلونزا، والأطفال يحصلون على مرتين، والشخص البالغ يحصل عليه مرة واحدة فقط، وبالنسبة للقاح كورونا، فهناك اتفاق بخصوص تصنيعه في مصر، وحينها سيكون سعره في متناول الجميع، وستكون مصر بمثابة الموزع لدول إفريقيا، والمصل اللي في إفريقيا هيكون مختلف عن أوروبا وعن أمريكا".