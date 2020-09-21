شكرا لقرائتكم خبر عن راقصة مصرية أمام محكمة أمريكية منذ 127 سنة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرقص المصرى لم يكن معروفا بصورة كافية فى أمريكا نهاية القرن التاسع عشر، يكشف ذلك قصة نشرتها الصحف الأمريكية عام 1893، حيث اقتيدت راقصة مصرية إلى قاعة محكمة فى نيويورك، بتهمة تقديم "أداء غير أخلاقى"، وتكشف الصورة المرفقة أن الفنانة لم تكن منزعجة من هذه التهمة، ونشرت صفحة "DigiVictorian" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن القاضى اكتفى بتغريم الراقصة 50 دولارا.

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