شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنفى تحديد تكلفة دمج الطاقة الشمسية فى الشبكة القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام بأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة لتكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.

و أضافت الوزارة فى بيان لها ، "تأتي أتاحة الدولة للمواطنين دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية في اطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس وذلك كتوجه عام للدولة نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة ، وحرصا على توفير الطاقة الكهربية للكافة على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسةالأعباء الواقعية لهذا الدمج على كافة فئات المستهلكين".

و أكد البيان أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يؤكد على حرصه الكامل على مصلحة المواطنين ، و يؤكد كذلك على التزامه ببواجباته تجاه الوطن في طريق التنمية والتقدم.