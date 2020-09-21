شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازى يؤكد أهمية دور مصر فى إرساء قيم السلام بالمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اختيار اليوم الدولى للسلام سببه هو محاولة نشر السلام على مستوى العالم وإرساء مفاهيم السلام بين الدول، مشيرا إلى أن الدولة المصرية راعت بشكل كامل كافة قواعد القانون الدولى الخاص بنشر وإرساء السلام.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن السياسة المصرية تعزز القيم وتهتم بالقيم ونشر السلام، لافتا إلى أن مصر كان لها دور كبير في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن مصر كان لها دور كبير في البحث عن حلول سلمية وسياسية في ليبيا وكذلك في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة من أجل الحفاظ على السلام.

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وكان قد أكد جميل عفيفى مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الدولة المصرية لديها دور كبير فى نشر السلام فى المنطقة العربية، موضحا أن الدولة المصرية تحرص على حل المشكلات التى تمر بها الدول العربية والوصول لحل سياسى لكافة الصراعات فى المنطقة.

وقال مدير تحرير جريدة الأهرام، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الدولة المصرية كان لها دور كبير فى إحلال السلام للشعوب العربية، حيث أن مصر تسعى إلى نشر السلام فى ليبيا والازدهار فى ليبيا، بجانب إحلال السلام فى اليمن، والوصول إلى عملية سليمة للوصول للاستقرار للدولة اليمنية.

ولفت مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن مصر كان لها دور كبير خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى إنهاء الصراعات الإثنية فى أفريقيا وحل الخلافات المجودة بين دول أفريقيا، حيث أن إفريقيا مليئة بالموارد والخيرات، والصراعات لا تحدث تنمية أو استقرار.