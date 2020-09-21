شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختفاء طفلة من داخل الحضانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء الطفلة "كنزى" البالغة من العمر سنتين وشهر واحد بعد اختفائها عن منزل أسرتها منذ كانت فى حضانتها صباح الأربعاء الماضى.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل واقعة اختفاء الطفلة كنزى من الحضانة
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اختفاء طفلة من داخل الحضانة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.