شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختفاء طفلة من داخل الحضانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة اختفاء الطفلة "كنزى" البالغة من العمر سنتين وشهر واحد بعد اختفائها عن منزل أسرتها منذ كانت فى حضانتها صباح الأربعاء الماضى.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل واقعة اختفاء الطفلة كنزى من الحضانة