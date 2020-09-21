شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بلجنة الفيروسات يكشف سبب قلة إصابات كورونا بين أطفال مصر بعكس دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن السبب وراء عدم وجود إصابات كبيرة بين الأطفال في مصر هو أن النظام الصحي في مصر يعتمد على فرض التطعيمات الإجبارية للأطفال في الأعمار الصغيرة، بعكس ما يحدث في أوروبا، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع نسب الإصابات بين الأطفال ولكن هذا الكلام لا ينطبق على مصر.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "إن هناك إجراءات خاصة يتم الإعداد لها من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، أهمها اتباع إجراءات الوقاية اللازمة وتوفير زائرة صحية في كل مدرسة تتواجد بشكل مستمر، بالإضافة للحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصول وارتداء الكمامات عند التقارب في حال عدم الالتزام بالمسافات اللازمة".

وقال: "الفرق الصحية أصبحت لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الجائحة اكتسبوها الفترة الماضية، ومن ضمن الأدوية المهمة التي يتم استعمالها في الحالات المصابة بأعراض كبيرة هو الكورتيزون، وهو قد ينقذ حياة المريض في بعض الأوقات، وأكثر الدول الغربية كانت تمنع استخدام الكورتيزون، ومصر من أول يوم تستخدم مع الحالات الشديدة الكورتيزون".