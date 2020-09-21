شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يقتل ابن عمه بسبب "البلح".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة مأساوية جديدة تضاف لمسلسل "الدم بقى ميه"كشف لغزها رجال الأمن فى قنا بعد عثورهم على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما متحللة داخل الزراعات فى نجع محروس بقرية البراهمة بقفط وذلك بعد الإبلاغ عن تغيب الطفل منذ 12 سبتمبر 2020. Advertisements وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه البالغ من العمر 16 عاما فبعد خلافات بينهما على "سباطة بلح" قام الأخير بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل الواقعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طفل يقتل ابن عمه بسبب "البلح".. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.