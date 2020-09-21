محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الاثنين، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واستعرض الجانبان بعضًا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتبادل الزعيمان وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وترسيخًا للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.