الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الاثنين، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض الجانبان بعضًا من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتبادل الزعيمان وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وترسيخًا للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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