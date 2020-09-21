محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، رصدت مساء يوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة جنوب تركيا وعلى بعد 625 كم شمال مدينة دمياط.
وأضاف أن بيانات الهزة حدثت السادسة و56 دقيقة مساء اليوم، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 36.9633°N شمالًا، وخط الطولE 30.6918° شرقا، وعلى عمق 75 كم.
وتابع: "شعر بعض المواطنين بتلك الهزة بينما لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أية خسائر أو إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الفلك: زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب جنوب تركيا يشعر به أهالي دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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