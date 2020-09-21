إحباط تهريب مستحضرات تجميل مع راكبة قادمة من الإمارات في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل، أخفتها راكبة سودانية الجنسية داخل حقائبها فور وصولها من الإمارات، للعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية كبيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة العربية، رحلة رقم G9627 القادمة من الشارقة، اشتبه أحمد سيد الصغير مأمور اللجنة الجمركية في راكبة سودانية الجنسية، وبالعرض على ناصر السيد صفوت مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبها من أحمد إبراهيم مأمور الضبط ومصطفى دولة مدير الحركه فتبين وجود 1078 عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وتبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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