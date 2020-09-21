"حبس طبيب هتك عرض مريضة وسقوط 3 أشخاص من قطار الحوامدية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

على غرار "الأسطورة".. شقيقان ينتقمان من خطيب أختهما السابق: "بنات الناس مش لعبة"

قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها، وقعت في شباك الحب والغرام التي نصبها لها حبيبها العشريني بفضل كلامه المعسول ووعود بسرعة إتمام زواجهما ليتسنى له الحصول على مبتغاه الشيطاني، فجاء العقاب دراميا على غرار مسلسل "الأسطورة" لتنتهي القصة داخل قسم شرطة الطالبية.

تشمل أعضاء نيابة ومحامين عموم.. ننشر الجزء الثالث من الحركة القضائية

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله شوضه، اليوم الإثنين، على ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات لمدة سنة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

إصابة ٣ أشخاص سقطوا من قطار بالحوامدية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوطهم من قطار بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط 3 أشخاص من أحد القطارات بمزلقان منى الأمير.

بتهمة هتك عرض مريضة.. النائب العام يأمر بحبس طبيب بمستشفى بني مزار

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أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس طبيب بمستشفى بني مزار احتياطيًا لاتهامه بهتك عرض مريضة خلال توقيعه الكشف الطبي عليها.

كتم أنفاسها أثناء نومها.. تفاصيل مقتل مسنة داخل مسكنها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل مسنة بمسكنها، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، بغرض السرقة، تم ضبط المتهم.

حبس سما المصري سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة الدعوة للدعارة

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، بحبس سما المصري في القضية رقم 979 لسنة 2020 سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة الدعوة للدعارة.

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بحدائق القبة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حدائق القبة.

"أمن القاهرة": كشف ملابسات اختلاق شخص تعرضه للسرقة بالإكراه في الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من كشف ملابسات اختلاق واقعة تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه بالشروق .

لإعادة المرافعة.. تأجيل دعوى حجب موقع "يوتيوب" داخل مصر لـ 22 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، إعادة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، التي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر، للمرافعة لجلسة 22 نوفمبر المقبل.