انقلاب حمولة مقطورة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تسبب انقلاب حمولة مقطورة في غلق جزئي للطريق بمركز الصف، جنوب الجيزة، مساء الاثنين. تلقى المقدم أحمد حمدي مأمور قسم الصف، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بمنطقة "صف البلد". ودفع مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بأوناش إغاثة لرفع حملة السيارة من نهر الطريق، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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