النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
كما طلبت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص آثار الحريق.
وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية في بولاق الدكرور.
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات.
حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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