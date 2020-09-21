على غرار "الأسطورة".. شقيقان ينتقمان من خطيب أختهما السابق: "بنات الناس مش لعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها، وقعت في شباك الحب والغرام التي نصبها لها حبيبها العشريني بفضل كلامه المعسول ووعود بسرعة إتمام زواجهما ليتسنى له الحصول على مبتغاه الشيطاني، فجاء العقاب دراميا على غرار مسلسل "الأسطورة" لتنتهي القصة داخل قسم شرطة الطالبية.

ذات أمسية مطلع الشهر الجاري، تلقت ذات الـ15 ربيعا خبرا صادما من خطيبها لدى قراره بفسخ خطبتهما بدعوى "كل شيء قسمة ونصيب". جن جنون الفتاة، تملك الغضب ممزوجا بصدمة من قلبها وعقلها ما أثار قلق أسرتها "ربنا يكرمك باللي أحسن منه".

داخل غرفة مظلمة، انزوت الفتاة في أحد أركانها تبحث السبيل للخروج من الأزمة التي ألمت بها، حجر يطبق على صدرها ودت أن تتخلص منه لتطلب مساعدة شقيقيها.

سر خطير كشفت عنه القاصر لشقيقيها من الأم بمثابة تفسير لحزنها الشديد على فسخ الخطوبة "ضحك عليا وكنت هغلط معاه". ارتفعت درجة حرارة الجلسة مع مفاجآت صادمة تأتي على لسان الأخت، لكنها سرعان ما طمأنت شقيقيها "مفرطتش في أغلى ما أملك".

وشرحت الطالبة بالمرحلة الإعدادية أن حبيبها (عامل 20 سنة) مارس معها الجنس "دون أن تفقد عذريتها" مناشدة الاثنين "عايزة حقي منه".

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خطة محكمة أعدها الشقيقان، ترتكز على استدراج خطيب أختهما السابق ليتسنى لهما الانتقام بشكل مناسب دون تعرضهما للمساءلة القانونية.

لم يتردد صاحب الـ20 سنة في الحضور إلى مقر "عش الغرام" الذي اعتاد التردد عليه، لكن وصلة من الضرب المبرح كانت في انتظاره على يد شقيقي محبوبته، وامتد الأمر إلى حلق شعره وإجباره على ارتداء قميص نوم وتصويره لابتزازه "لو فكرت تبلغ الحكومة الفيديوهات دي مصر كلها هتشوفها".

ظن الأشقاء الثلاثة أن المجني عليه لن يلجأ إلى الشرطة، إلا أن ديوان قسم الطالبية كان وجهته الأولى بعد مغادرته الشقة محل احتجازه، وروى لرئيس المباحث تفاصيل الواقعة.

فريق بحث ترأسه العقيد محمد أمين مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، عكف على جمع المعلومات من خلال المصادر السرية للتأكد من صحة البلاغ.

في غضون ساعات اكتملت الصورة أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، ليوجه بسرعة ضبط وإحضار المتهمين. وترجم النقيبان أحمد حنفي ومحمد حبيب معاوني مباحث الطالبية توجيهات المدير على أرض الواقع بضبط الفتاة وشقيقيها.

وأقر المتهمون بصحة التحريات، وبرروا فعلتهم "هو اللي عمل في نفسه كده.. بنات الناس مش لعبة". وحرر المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم الطالبية، محضرا بالواقعة، وأحاله حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.