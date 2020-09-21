شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل العام توفر أكثر من 23 خط لخدمة معرض أهلا مدارس بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت هيئة النقل العام بالقاهرة عدد من الخطوط التى تخدم معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، الذى تنظمه وزارة التموين التجارة الداخلية، بتخفيضات لا تقل عن 20%، بالإضافة إلى الخطوط التي تمر على مركز القاهرة للمؤتمرات.

وأوضح اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لـ"الخليج 365"، أن من بين الخطوط التى تخدم معرض "أهلا مدارس"، خطوط "118 يبدأ من أحمد حلمى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس، وخط 1062 يبدأ من عبد رياض وينتهى بالتجمع الخامس، وخط 1088 يبدأ من 15 مايو ويمر على المعرض وينتهى بالعباسية، وخط 1002 دار السلام ويمر على المعرض وينتهى بمساكن عين شمس، وخط 995 آثر النبى ويمر على المعرض والأوتوستراد وينتهى في الحى الثامن"، بالإضافة إلى خطوط "1010 العتبة ويمر على المعرض والأوتوستراد ورمسيس وينتهى بالتجمع ، وخط 1064 العتبة ويمر على المعرض وامتداد رمسيس والأوتوستراد وينتهى بالحى السادس، وخط 579 العباسية ويمر على المعرض ونادى السكة وينتهى في المنطقة الصناعية، وخط 132 عبد المنعم رياض ويمر على المعرض وامتداد رمسيس ونادى السكة وينتهى بمنطقة التبة، خط 1115 عبد المنعم ويمر على المعرض وامتداد رمسيس ونادى السكة وينتهى بمساكن الشروق، خط 1006 المظلات ويمر على المعرض وشارع شبرا ورمسيس وينتهى بنادي السكة المقطم".

كذلك خطوط "1111 شبرا الخيمة الزاوية الحمراء الفنجرى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس، وخط الاتوبيس بدورين المكيف يبدأ من الحدائق الفنجرى ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الخامس، وخط 1012 بشتيل امبابة رمسيس عباسية نادى السكة ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الأول، وخط 855 المنيب بالجيزة - ام الخليج - السيدة عائشة - نادى السكة ويمر على المعرض وينتهى بالحى الثامن، وخط 1029 من امبابة الزاوية الأوتوستراد ويمر على المعرض وينتهى بالتجمع الأول".

وهناك عدد كبير يمر على المعرض من بينها خطوط رقم "555 ، و912 ، و1001، 969، و582، و1019، و1130، وغيرها".