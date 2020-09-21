مصر | حبس عاطل وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عاطل وزوجته لاتجارهما في الهيروين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل وزوجته، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الهيروين بالبدرشين وطلبت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بقيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعد العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة قوة أمنية، وتمكن النقيب محمد برغش معاون مباحث المركز من القبض عليهما بمنطقة الكفر البحري بقرية المرازيق دائرة المركز، بحوزتهما اسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالي نصف كيلو جرام، وذلك قبل البدء في تصنيعه وترويجه على عملائهم.