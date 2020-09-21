مصر | إصابة 3 أشخاص إثر سقوطهم من قطار بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص إثر سقوطهم من قطار بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 3 أشخاص إثر سقوطهم من أحد القطارات بمزلقان منى الأمير، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بسقوط 3 أشخاص من أحد القطارات بمزلقان منى الأمير بنطاق القسم.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير القطار 186 القادم من بورسعيد، والمتجه إلى محافظة سوهاج، سقط منه 3 أشخاص إثر اختلال توازنهم، بمزلقان مني الأمير بمدينة الحوامدية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين بواسطة سيارات الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

