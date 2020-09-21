مصر | أحد ضحايا بسام أحمد زكي هاتك عرض الفتيات: "استغل شغلي في الجرافيك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحد ضحايا بسام أحمد زكي هاتك عرض الفتيات: "استغل شغلي في الجرافيك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حبيبة. أ البالغة من العمر 24 عام وأحد ضحايا المتهم أحمد بسام زكي والتي تعرضت لمحاولة إغتصاب وتهديدها بفضح امرها علي يده، انها تخرجت من الجامعة الألمانية 2018 كانت تملك صفحة على “إنستجرام” لتصميم الجرافيك كشغل خاص بها

واستطردت المجني عليها اقوالها قائلة: أرسل لي شخص اسمه أحمد زكي رسالة وطلب مني شغل تصميم غلاف ألبوم على أساس أنه مغني فاعطيته تفصيلات الشغل والتكلفة وطلب رقم موبايلي وبدأ يتكلم معي عن حياته الشخصية وأنه عايش مع عائلته ومكتئب فأنا تعاطفت معه وكان قالي إنه بيدرس في إسبانيا وأهله عايزينه يرجع مصر.

كنت بسمع له كتير واطلب منه تفصيلات الشغل اللي هو طالبه مني في تصميم الجرافيك فطلب مني نتقابل علشان نخلص الشغل فقلت له مافيش مشكلة، قال لي في أي كافيه داخل الكمبوند عشان عنده مشاكل وما يقدر يتحرك برا بيته وأرسل لي موقع داخل الكمبوند، رحت المكان فوجدته أدخل راسه من شباك السيارة وبيحاول يبوسني.

لما ده حصل أبعدته وقلت له أنت بتعمل أيه فقال لي هسلم عليكي من خدك فهددته إذا كرر الموضوع دا تاني هاذيك فاعتذر وقال لي مكانش يقصد فذهبنا لكافية بسيارتي وأثناء نزولي ضربني بايده على مؤخرتي من أسفل ولما صرخت قلت له أنت بتعمل ايه قال معلش مقدرتش أقاوم كان لازم اعمل كده فكنت مصدومة لأني أكبر منه سنا ومكنتش متوقعة

طلبت منه نخلص الشغل علشان عاوزه امشي فطلب مني الذهاب لمكان هادئ لكي نسمع بعض وأن فيه مكان موجود فيه حمام سباحة ممكن نقعد ونخلص شغلنا وقالي انتى مجبتيش ليه مايوه معاكي زي ما قلتلك مش إحنا أصحاب فجلسنا على ترابيزة على البسين وكان فيه 3 أفراد أمن فاطمأنت وفوجئت أنه شتمني بالإنجليزية وقالي إنتي مش عاوزه تبسطيني وترضيني جنسيا واني عاهرة.

فجأة أفراد الأمن اختفوا بدأ يلامس جسدي ومواطن عفتي وبدأت مقاومة وشتمني مرة أخرى وقالي أنتي عاهرة عنيدة فكنت مرعوبة وجريت على سيارتي وكنت بتكلم مع صاحبتي “إنجي” طول الطريق وحكيت لها اللي حصل وجلست أسبوعين منهارة مش قادرة اتكلم مع أحد وخايفة من رد أهلي لأنه هيتقال لي ايه وداكي هناك.

قررت السكوت ودا سبب لي أزمة نفسية وكنت بتعالج مع طبيب نفسي، وجدت موضوعه منتشر على النت وأنه متحرش صورته وأن هذا الشخص هو اللي اعتدي عليها وتحرش بيا أنا كمان وبدأ الموضوع ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميا فقررت إني لازم أقول اللي حصل علشان أخد حقي بعد ما النيابة طلبت من الناس اللي اعتدي عليهم يقدموا بلاغات

كان قد النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، برئاسة المستشار أحمد حمزة، المحامي العام الأوّل بنيابة استئناف القاهرة أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (ملك.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "انستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

ورصد أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها (جنة.أ) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق "واتس آب" مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته (نفين.م).

وأشار أمر الإحالة إلى تعمد المتهم بمضايقة المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل رسائل لها على حسابها الإلكتروني "انستجرام" تتضمن تعليقات جنسية باعتزامه نشر صور شخصية لها في أوضاع مخلة إذا لم تعاود علاقتها الجنسية معه، وكذا بأن راسلها عبر تطبيق واتس آب بأنها إذا لم تساعده في التعرف على صديقاتها سيفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها.

وقيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطِفلة المجني عليها (آلاء.م) بأن التقط صورة لها دون رضاها، وذلك أثناء تقبيله في مكان خاص (سطح عقار سكنها)، وقيام المتهم باستخدام حساب إلكتروني على تطبيق انستجرام على شبكة المعلومات الدولية يهدف منه ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

واختتم أمر الاحالة أن المتهم كان بحوزته حشيش بغرض التعاطي وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص نواتج تعاطي الحشيش للمتهم تبين إيجابية العينة.

