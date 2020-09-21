مصر | مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في عين شمس ومقتل شخصين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في عين شمس ومقتل شخصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة عين شمس جريمة بشعة عندما لقى شابان مصرعهما فى مشاجرة بالسكاكين بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بتلقية بلاغا من شرطة النجدة مفادها وجود مشاجرة وسقوط قتيلين بالقرب من مزلقان العشرين، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وعثر على جثتى شابين فى العقد الثالث من العمر مصابين بطعنات بمناطق متفرقة من الجسم، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين القتيل الاول وشقيق القتيل الثانى، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين قام على إثرها المتهم بطعن الأول بسلاح ابيض فارداة قتيلا ولاذا بالفرار من مكان الحادث.

وأضافت التحريات ان شقيق المجنى علية الأول قام باستدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية وعندما حضر إلى مكان الواقعة قام بطعنة بسكين وارداة هو الاخر قتيلا ولاذا بالفرار، وباعداد الاكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين المتورطين فى الواقعة، وأمر اللواء اشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالهم.