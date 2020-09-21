مصر | "الخليج 365" تنشر أقوال أحد ضحايا بسام أحمد زكي هاتك عرض الفتيات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنشر أقوال أحد ضحايا بسام أحمد زكي هاتك عرض الفتيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 علي اقوال أحد ضحايا المتهم أحمد بسام زكي والتي تعرضت لمحاولة إغتصاب وتهديدها بفضح امرها علي يده.

قالت "آية.أ"، 21 سنة، تحمل جنسية عربية، أمام النيابة العامة انها اتت الي مصر في رحلة سياحية خلال شهر أغسطس 2019 وأستطرت في اقوالها بتحقيقات النيابة: كنت قاعدة في فندق في التحرير وأنا عندي حساب على تطبيق "تندر" ولقيت الحساب باسم أحمد بسام وكان مثير للاهتمام وكان كاتب في الحساب بتاعه أنه بيدرس في جامعة برشلونة وعايش في مصر وأنا بتكلم إسباني فقررت اتواصل معه وتعرفنا على بعض وقلت له إني جايه مصر سياحة عشان اتفسح واتعرف على أصدقاء جدد وقالي إنه عايش في مصر وسألني لكي أصدقاء بمصر؟

دعاني لحفلة على حمام السباحة في الفيلا الخاصة به في كمبوند "اسب لندا" في "آب تاون" وأن أهله وأصحابه هيكونوا موجودين ونتعرف أكثر فقلت له ليس لدي مانع واعطيته رقم موبايلي علشان يبعتلي اللوكيشن لعنوانه وعرفت العنوان بعيد عن الفندق فكنت أرفض لتكلفة المواصلات فطلب مني أخد سارة خاصة وهو هيدفع الفلوس فوافقت.

وصلت للمكان وجاء لي بسيارة عند بوابة الكمبوند ومعه ابن عمه وآخر اسمه عمر ووحدة جارته بالكمبوند اسمها أميرة وأخرى اسمها ياسمين مصرية مقيمة بأمريكا ونازلة إجازة ثم جلسنا لوحدنا وقالي أنه بيدرس في إسبانيا في جامعة برشلونة وهمست في اذني ياسمين وقالت لي لا تثقي فيه ولا تجلسي معه وحدك فقلت لها لم أرى منه شئ وحش فردت وقالت أنا قلت لكي وخلاص.

وذهبت وحدي مع أحمد إلى الفيلا ومعنا ابن عمه وصديقه عمر وكان الوقت متاخر وعرض عليا أبات في غرفة اخته فوافقت ثم مشى ابن عمه وعمر ثم جلسنا معا ففي غرفة المعيشة كان هو بيلعب بلاي ستيشن وأنا كنت بلعب على الموبايل ثم سألني إن كنت مرتبطة من قبل فقلت له نعم ثم بعدها أسئلة خاصة عما إذا كانت لي علاقات جنسية مع الأشخاص اللي كنت مرتبطة بهم ثم سألني إذا كان عندي مانع إني أمارس الجنس مع شخص في أول موعد بيننا فقلت له مستحيل.

قال لي أنا مدفعتش لكي فلوس المواصلات والأكل علشان تيجي بس، ففهمت نواياه فدخلت غرفة اخته وقفلت الباب واتصلت بأصحابي علشان ياخدوني وقلت لهم إنه عايز يمارس الجنس وبدأ يخبط على باب الغرفة فقلت له أنا فاتحه اللوكيشن بتاع عنوان بيتك مع أصحابي وهيجوا ياخدوني واتصل على البوليس وهددني بأنه ما فيش مهرب حاولت القفز من الشباك فقال لي أنا زهقت وهمشي وأنتي عاوزه تروحي روحي ففتحت باب الغرفة ووجدته في المطبخ عاري تماما حاول الإمساك بي فدخلت الغرفة بسرعة وأغلقت الباب.

بدأ يخبط علي باب الغرفة بعنف وفقدت السيطرة على جسمي لأني مريضة سكر فأغمي عليا وصحيت على تليفون أصدقائي وأبلغوني إن الأمن رافض دخولهم فتحدثت معه وقلت له إنني تعرضت لمحاولة اغتصاب وسمح لهم بالدخول وقابلهم أحمد وقال لهم اطلعوا خدودها ونزلت معهم وذهبت إلى الفندق.

في اليوم التالي أرسل لي رسالة وطلب مني تكرار الفعل فرفضت فأرسل رسالة أنه صورني وأنا باخد 1200 جنيه وأنه هيبلغ البوليس، فقلت له لم ادخل الغرفة الخاصة بك وأنت حر، وعملت له بلوك بعدها بخمسة أيام شفت صفحة اسمها Assaultpolice صورته ومكتوب عليها متحرش ومغتصب، بعت لهم إني تعرضت لمحاولة اغتصاب منه فارسلوا لي رقم محامي من المجلس القومي لحقوق المرأة وتواصلت معه وهو اللي خلاني أجي أقدم الشكوى.

كان قد النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

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وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، برئاسة المستشار أحمد حمزة، المحامي العام الأوّل بنيابة استئناف القاهرة أن المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة جنة.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (ملك.ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "انستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.

ورصد أمر الإحالة قيام المتهم بتهديد المجني عليها (جنة.أ) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق "واتس آب" مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته (نفين.م).

وأشار أمر الإحالة إلى تعمد المتهم بمضايقة المجني عليهم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل رسائل لها على حسابها الإلكتروني "انستجرام" تتضمن تعليقات جنسية باعتزامه نشر صور شخصية لها في أوضاع مخلة إذا لم تعاود علاقتها الجنسية معه، وكذا بأن راسلها عبر تطبيق واتس آب بأنها إذا لم تساعده في التعرف على صديقاتها سيفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها.

وقيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطِفلة المجني عليها (آلاء.م) بأن التقط صورة لها دون رضاها، وذلك أثناء تقبيله في مكان خاص (سطح عقار سكنها)، وقيام المتهم باستخدام حساب إلكتروني على تطبيق انستجرام على شبكة المعلومات الدولية يهدف منه ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

واختتم أمر الاحالة أن المتهم كان بحوزته حشيش بغرض التعاطي وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص نواتج تعاطي الحشيش للمتهم تبين إيجابية العينة.

