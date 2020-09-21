أخبار مصر | نواب تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيحدث نقله في الحياة التشريعية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نواب تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيحدث نقله في الحياة التشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، لليوم الثاني علي التوالي، بمقر مجلس النواب، استقبال أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية وإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد، حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين الذين قاموا باستخراج كارنيهات العضوية 190 نائبًا من أصل ٢٠٠ نائب فازوا في الانتخابات الشيوخ منهم ١٠٠ قائمة و١٠٠ فردي.

من جانبه، أكد أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة التشريعية، كما سيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب في مناقشة ودراسة التشريعات.

جاء ذلك خلال استقبال النواب الجدد بمجلس الشيوخ،اليوم الاثنين، لتسلم بطاقات العضوية، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

وأوضح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقا لما نص عليه الدستور، قائلا: سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية.

وأضاف "عزمي" أن مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتا إلى أن المجلس يؤدي دورا هاما، وفقا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.

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وأكد أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقا للدستور، مضيفا أن الدولة تلجأ دائما إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، موضحا أنه كان يجب عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وفي السياق نفسه، قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ سيُحدث نقلة في الحياة التشريعية، وصفحة جديدة في كتاب الحياة البرلمانية المشرف، مضيفا أن التنسيقية تسعى لأن يكون مجلس الشيوخ إضافة للدولة على الصعيد التشريع.

وأعرب "القط" عن أمله في أن يكون لأعضاء مجلس الشيوخ دورا بارزا في دفع مسيرة إصدار التشريعات والقوانين بصورة منضبطة، وأن يكون مجلس الشيوخ سلطة تشريعية تبذل أقصى جهودها للتسهيل على المواطن المصري، مشيرا إلى أن الشعب سيشعر بالفارق في العمل البرلماني نتيجة وجود غرفتين للتشريع، مؤكدا أن وجود الشباب بمجلس الشيوخ أمر مبشر وإيجابي، لافتا إلى أن نواب الشيوخ ينتظرون دعم وتشجيع الشعب.

يُذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب ممثلة في مجلس الشيوخ بخمسة نواب وهم: النائب محمد السباعي والنائب محمود القط والنائب محمد عزمي والنائب عمرو عزت والنائب محمد عمارة.

